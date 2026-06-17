Россияне боятся высадки в Крыму и усиливают оборону, - ВМС

Россияне убеждены, что украинские военные могут высадиться в Крыму, и усиливают оборону оккупированного полуострова.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью Kyiv Independent .

По словам спикера, существует военное правило: территория не считается освобожденной, пока на нее не ступит пехотинец. В случае Военно-морских сил эта задача ложится на морскую пехоту, которая сейчас отрабатывает проведение амфибийных операций.

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"Враг рассматривает это как реальную угрозу. Россияне укрепляют районы в Крыму, уязвимые для амфибийных десантов, поскольку считают это вполне вероятным", - отметил он.

Плетенчук пояснил, что амфибийные операции являются чрезвычайно сложными и проводятся только в рамках более масштабной наступательной операции.

"Если понадобится, мы, конечно, проведем любую операцию, необходимую для освобождения украинского Крыма", - подчеркнул он.

Фото: Плетенчук заявил, что оккупанты готовятся к украинскому десанту в Крыму (инфографика РБК-Украина)

Спикер ВМС сравнил возможную высадку в Крыму с операцией на пляже "Омаха", ведь украинским военным придётся преодолевать укреплённые и заминированные береговые линии, пулемётные гнезда и укрытия в условиях вражеской авиационной поддержки.

Удары по мостам в Крым

Напомним, 7 июня произошло первое поражение Чонгарского моста. После этого движение по переправе частично возобновили - в реверсивном режиме.

Позже, 9 июня, объект вновь подвергся атаке беспилотников, из-за чего транспортное сообщение пришлось полностью остановить. После этого оккупационная администрация начала рекомендовать объездные маршруты через Армянск и Перекоп.

В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что серия ударов дронами фактически привела к полному выводу Чонгарского моста из строя.

Кроме того, утром 10 июня на оккупированной части Херсонской области был перекрыт мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это вторая важная переправа, движение по которой оккупанты ограничили через несколько дней после атак на Чонгарский мост.