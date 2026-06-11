ua en ru
Чт, 11 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Криму атаковано ще два мости, у Сімферополі після вибухів пожежа

04:47 11.06.2026 Чт
2 хв
Міст в Армянську пошкоджено, є інформація про палаючі фури
aimg Юлія Маловічко
У Криму атаковано ще два мости, у Сімферополі після вибухів пожежа Фото: МСЧ Росії (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У ніч на 11 червня в Криму пролунали вибухи - пабліки повідомили про пожежі в Сімферополі та Севастополі. Також відомо про пошкоджені мости на сухопутних в'їздах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали і російські пабліки.

Атака на Крим почалася приблизно опівночі і тривала кілька годин. Тревогу скасували вже після четвертої ранку.

"Вибух у Севастополі, схоже на приліт, був спалах у районі Козачої бухти", - повідомив паблік "Кримський вітер".

Крім Козачої бухти нібито прилетіло в Комишеву бухту, а в Стрілецькій - влучання у військову частину. При цьому невідомо, були це дрони або ж ракети.

Також Telegram-канали писали про те, що в Армянську працювала ППО, збиваючи дрони. Нібито був приліт по автомосту, через що його пошкодило, а підписники повідомили про палаючі вантажівки.

Читайте також: Чонгарський міст, який веде до Криму, повністю знищений, - ЦПД

"Також постраждав міст при в'їзді в Красноперекопськ з боку Армянська, була сильна заграва... Схоже, цілих мостів на сухопутних в'їздах на півострів уже не залишилося", - додали в Telegram пабліках.

Як відомо, напередодні українські військові знищили Чонгарський міст, який з'єднував Крим із Херсонською областю.

Також днями в окупованому Криму вночі пролунали звуки вибухів і стрілянини після дронової небезпеки, було влучання в нафтобазу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Крим Атака дронів
Новини
Афіпський НПЗ в Росії атакували дрони: на місці сильна пожежа та смог
Афіпський НПЗ в Росії атакували дрони: на місці сильна пожежа та смог
Аналітика
Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату