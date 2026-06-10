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Окупантам перекрили ще один важливий шлях до Криму після ударів по Чонгарському мосту

09:45 10.06.2026 Ср
2 хв
Як це вплине на логічтику росіян?
aimg Ірина Глухова
Окупантам перекрили ще один важливий шлях до Криму після ударів по Чонгарському мосту Фото: окупантам перекрили ще один важливий шлях до Криму (Getty Images)
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На окупованій частині Херсонської області вранці 10 червня перекрили міст із Генічеська на Арабатську стрілку. Це вже друга важлива переправа, рух якою окупанти зупинили за останні дні після Чонгарського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву призначеного Росією гауляйтера окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.

За словами Сальдо, вранці 10 червня українські військові нібито спробували завдати удару по одному з мостів, що з'єднують Генічеськ з Арабатською стрілкою.

"На місці працюють профільні служби. Рух тимчасово перекрито, обставини уточнюються", - заявив він.

Перекриття сталося після ударів по Чонгару

Інцидент стався на тлі нещодавніх атак на Чонгарський міст, який є одним із ключових маршрутів між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

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Перший удар по мосту було завдано 7 червня. Після цього рух відновили в реверсивному режимі.

Однак уже 9 червня, за повідомленнями, міст знову атакували дрони, після чого рух ним повторно зупинили.

Після цього окупаційна влада рекомендувала використовувати альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп.

Що відомо про наслідки

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що удар міг припасти на один із трьох мостів у районі Генічеська та Арабатської стрілки.

За його словами, закриття цього маршруту разом із проблемами на Чонгарському мосту суттєво ускладнює логістику російських військ.

Окупантам перекрили ще один важливий шлях до Криму після ударів по Чонгарському мосту

Фото: у Генічеську уражено міст, який з’єднує місто з Арабатською стрілкою (t.me/andriyshTime/60012)

"Тепер основний об’їзд можливий лише через Армянськ та Перекопськ. Це означає додаткові кілометри, додатковий час у дорозі та додаткові витрати пального", - зазначив Андрющенко.

Він додав, що за умов проблем із забезпеченням пальним це може ускладнити постачання окупаційних сил на всьому маршруті.

Окупантам перекрили ще один важливий шлях до Криму після ударів по Чонгарському мосту

Фото: Генічеськ/Арабатська стрілка. Мости (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, дрони ССО встановили повітряний контроль над сухопутним маршрутом Мелітополь-Чонгар і системно знищують ворожу техніку та паливозаправники на цій ділянці.

Удари по логістиці вже суттєво ускладнили постачання російського угруповання на півдні.

Тим часом в окупованому Криму фіксують дефіцит продуктів у магазинах - з полиць зникають цукор, крупи, борошно та макаронні вироби.

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