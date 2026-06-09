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Чонгарський міст потрапив під удар, окупанти перекрили ключову артерію до Криму

09:00 09.06.2026 Вт
2 хв
Окупанти залишилися без головного маршруту до Криму
aimg Олена Чупровська
Чонгарський міст потрапив під удар, окупанти перекрили ключову артерію до Криму Фото: дрони пошкодили шлях до Криму (Getty Images)
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Вночі безпілотники знову вдарили по Чонгарському мосту - єдиній короткій дорозі між Кримом і материком. Рух перекрито, окупаційна влада закликає їхати в об'їзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Міноборони Сергія Стерненка та пост призначеного Росією гауляйтера окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.

Що сталося з мостом

Згідно зі зведенням окупантів, уночі 9 червня дрони завдали удару по Чонгарському мосту - переправі через затоку Сиваш, яка з'єднує Крим з материковою частиною України.

Рух мостом заблоковано. На місці працюють відповідні служби.

Чонгарський міст потрапив під удар, окупанти перекрили ключову артерію до КримуФото: Чонгарський міст раніше вже потрапляв під удари (t.me/vanek_nikolaev)

"Прошу водіїв використовувати альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп", - написав Сальдо.

Радник Міноборони Сергій Стерненко пише, що Сили оборони завдали повторного удару по Чонгарському мосту, який веде у т. о. Крим.

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Унаслідок атаки рух повністю перекрито.

Чонгарський міст потрапив під удар, окупанти перекрили ключову артерію до КримуФото: Сили оборони завдали ударів по Чонгарському мосту (t.me/ssternenko)

За словами Сальдо, окупаційна ППО перехопила понад 20 безпілотників на підльоті до мосту.

"Більшість цілей знищено ще на підльоті. Дякую нашим захисникам за роботу. Без їхніх дій наслідки могли бути набагато серйознішими", - зазначив він.

Чому Чонгар такий важливий

Чонгарський міст - найкоротший і найзручніший шлях між Кримом і материком. Через нього окупаційні сили перекидали техніку та боєприпаси з півострова на південний фронт.

Альтернативи - маршрути через Армянськ і Перекоп - довші та складніші в логістичному плані.

Як повідомляло РБК-Україна, дрони ССО встановили повітряний контроль над сухопутним маршрутом Мелітополь-Чонгар і системно знищують ворожу техніку та паливозаправники на цій ділянці.

Удари по логістиці вже суттєво ускладнили постачання російського угруповання на півдні.

Тим часом в окупованому Криму фіксують дефіцит продуктів у магазинах - з полиць зникають цукор, крупи, борошно та макаронні вироби.

Торгові мережі вже обмежили продаж товарів в одні руки.

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