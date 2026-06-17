Федоров заінтригував заявою про Крим

Удари по Чонгарському мосту

Нагадаємо, перший удар по Чонгарському мосту стався 7 червня. Після атаки рух переправою відновили у реверсивному режимі.

Вже 9 червня міст знову опинився під ударом дронів, через що рух транспорту повторно зупинили. Після цього окупаційна влада рекомендувала використовувати альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що після кількох атак дронами Чонгарський міст було повністю знищено.

Крім того, вранці 10 червня на тимчасово окупованій території Херсонської області перекрили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Це вже друга важлива переправа, рух якою окупанти призупинили за останні дні після ударів по Чонгарському мосту.