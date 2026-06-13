Окупанти заявили про нові атаки ЗСУ по мостах до Криму: що відомо про наслідки
Окупанти знову скаржаться, що ЗСУ били по мостах, які ведуть до Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис окупаційного чиновника Володимира Сальдо.
За словами так званого "губернатора" Херсонської області, сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи окупантів нібито збили цієї ночі 25 ударних безпілотників.
Мости знову під ударом
Безпілотники нібито атакували переправи на напрямку Чонгара. Рух у бік пропускного пункту "Джанкой" зараз перекрито.
Також, як стверджує Сальдо, вночі ЗСУ завдали удару по мосту між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Конструкцію вже обстежили фахівці.
"Ворог намагається бити по транспортній інфраструктурі, щоб створити проблеми людям", - заявив Сальдо.
Рух мостом через Арабатську стрілку зараз запущено у реверсивному режимі - тобто по одній смузі в обидва напрямки почергово.
Також Сальдо заявив про ураження бензовозів, пошкодження моста на дорозі Генічеськ-Стрілкове і моста в Чонгарі.
Нагадаємо, що удари по мостах між Херсонщиною та Кримом фактично заблокували наземне сполучення з півостровом і можуть зірвати плани Росії на наступальні операції - до таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Як повідомляло РБК-Україна, через проблеми з логістикою росіяни змінили тактику на півдні й почали частіше застосовувати авіацію замість артилерії - зокрема, збільшили кількість ударів керованими авіабомбами.