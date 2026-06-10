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Чонгарський міст, який веде до Криму, повністю знищений, - ЦПД

12:31 10.06.2026 Ср
2 хв
Окупанти лишились без найкоротшого маршруту до півострова
aimg Валерій Ульяненко
Чонгарський міст, який веде до Криму, повністю знищений, - ЦПД Фото: українські дрони знищили важливий для окупантів міст (Getty Images)
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Чонгарський міст, який з'єднує окупований Крим з материковою частиною України, повністю знищений після кількох ударів дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

"Російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у його заяві.

Чонгарський міст є найкоротшим і найзручнішим маршрутом між окупованим Кримом і материковою частиною України. Саме через нього російські війська перекидали техніку та боєприпаси з півострова на південний напрямок фронту.

Альтернативні шляхи через Армянськ і Перекоп є довшими та менш зручними з погляду логістики.

Нагадаємо, перший удар по Чонгарському мосту було завдано у неділю, 7 червня. Після цього рух переправою відновили у реверсивному режимі.

Втім, уже 9 червня міст повторно атакували дрони, через що рух знову призупинили. Після цього окупаційна так звана влада рекомендувала користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп.

Окрім цього, вранці 10 червня на тимчасово окупованій частині Херсонської області перекрили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Це вже друга важлива переправа, рух якою окупанти зупинили за останні дні після Чонгарського мосту.

Зазначимо, російські окупанти обмежили рух військових вантажів трасою між Маріуполем і Сімферополем через регулярні удари українських безпілотників.

Крім того, підрозділи безпілотних систем ГУР продовжують ускладнювати роботу сухопутного коридору між Кримом і Донецьком, завдаючи ударів по техніці росіян навіть у глибокому тилу.

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