Росіяни атакували Київську область: пошкоджені приватні будинки
Російські війська вранці 15 січня атакували дронами Київську область. У Бучанському районі пошкоджено 8 приватних будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника та поліцію Київщини.
"Ворог знову атакував Київщину. Під ударами країни-терориста - мирні населені пункти, домівки звичайних людей, їхнє життя і спокій. Цієї ночі в Бучанському районі пошкоджено 8 приватних будинків. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі", - повідомив Бунечко.
За його словами, усім людям, чиї домівки зазнали руйнувань, уже надається необхідна допомога.
"Звертаюся до кожного жителя області: будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час атак обов’язково перебувайте в безпечних місцях", - закликав глава ОВА.
Фото: наслідки атаки РФ на Київську область 15 січня (t.me/kyivregionpolice)
За даними поліції, внаслідок ворожої атаки також пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.
На місці події працюють працівники поліції та рятувальники.
Обстріл України 15 січня
Нагадаємо, в ніч на 15 січня російські війська атакували ряд регіонів України 82-ма реактивними "Шахедами", дронами "Італмас" та безпілотниками інших типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.
При цьому зафіксовано влучання 21 ударного дрона на 13 локаціях, а також падіння збитих на трьох локаціях.
Зокрема, росіяни завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Житомирській області.
У Києві під час атаки російських окупантів уламки впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.
Також під ранок вибухи пролунали у Львові - приблизно за 1000 км від лінії фронту. Пізніше стало відомо, що ворожий дрон у Львові впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері.