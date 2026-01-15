ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вночі атакувала Україну реактивними "Шахедами" й дронами "Італмас", - Повітряні сили

Четвер 15 січня 2026 09:09
UA EN RU
РФ вночі атакувала Україну реактивними "Шахедами" й дронами "Італмас", - Повітряні сили Фото: РФ вночі атакувала Україну реактивними "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували ряд регіонів України реактивними "Шахедами", дронами "Італмас" та БпЛА інших типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 15 січня противник атакував 82 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема й реактивними, "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим та ТОТ Донецьку", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що близько 60 дронів – це були "Шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 61 ворожий БпЛА. При цьому зафіксовано влучання 21 ударного дрону на 13 локаціях, а також падіння збитих на трьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Удари дронів росіян по Україні

Нагадаємо, що сьогодні зранку росіяни атакували Київ дронами. Так, під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

Окрім того, вчора, 14 січня, під час ранкової атаки російських безпілотників на Київ один з дронів впав на приватний будинок у Дарницькому районі столиці, в результаті фасад будинку отримав незначні ушкодження.

Також 13 січня російська армія завдала чергового масованого удару по Києву та інших регіонах України. З самої ночі ворог застосовував різні типи повітряного озброєння - ракети та ударні дрони. Так, по столиці було запущено балістичні ракети.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Обстріл Києва Дрони ВСУ
Новини
У Києві зруйнована стіна в 15-поверхівці внаслідок дронової атаки (фото)
У Києві зруйнована стіна в 15-поверхівці внаслідок дронової атаки (фото)
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП