У Києві зруйнована стіна в 15-поверхівці внаслідок дронової атаки (фото)

В Києві під час атаки російських окупантів 15 січня уламки впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника КМВА Тимура Ткаченка та допис ДСНС.

"У Соломʼянському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на житловий будинок", - написав Ткаченко.

В ДСНС зазначили, що в Солом'янському районі уламки БПЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок на рівні технічного поверху. Внаслідок цього було зафіксовано руйнування стіни на цьому поверсі, обійшлося без пожежі.

"Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15 поверсі та обстеженню технічних поверхів. На щастя, жертв чи постраждалих немає", - сказано у повідомленні.