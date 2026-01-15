Россияне атаковали Киевскую область: повреждены частные дома
Российские войска утром 15 января атаковали дронами Киевскую область. В Бучанском районе повреждены 8 частных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Николая Калашника и полицию Киевской области.
"Враг снова атаковал Киевскую область. Под ударами страны-террориста - мирные населенные пункты, дома обычных людей, их жизнь и покой. Этой ночью в Бучанском районе повреждены 8 частных домов. В помещениях выбиты окна, повреждены фасады и кровли", - сообщил Бунечко.
По его словам, всем людям, чьи дома подверглись разрушениям, уже оказывается необходимая помощь.
"Обращаюсь к каждому жителю области: пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Во время атак обязательно находитесь в безопасных местах", - призвал глава ОГА.
Фото: последствия атаки РФ на Киевскую область 15 января (t.me/kyivregionpolice)
По данным полиции, в результате вражеской атаки также поврежден автомобиль. Пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.
Обстрел Украины 15 января
Напомним, в ночь на 15 января российские войска атаковали ряд регионов Украины 82-мя реактивными "Шахедами", дронами "Италмас" и беспилотниками других типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.
При этом зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 13 локациях, а также падение сбитых на трех локациях.
В частности, россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирской области.
В Киеве во время атаки российских оккупантов обломки упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения разрушена стена на техническом этаже здания.
Также под утро взрывы прогремели во Львове- примерно в 1000 км от линии фронта. Позже стало известно, что вражеский дрон во Львове упал на детскую площадку возле памятника Бандере.