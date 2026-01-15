Россияне атаковали Киевскую область: повреждены частные дома

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Николая Калашника и полицию Киевской области.

"Враг снова атаковал Киевскую область. Под ударами страны-террориста - мирные населенные пункты, дома обычных людей, их жизнь и покой. Этой ночью в Бучанском районе повреждены 8 частных домов. В помещениях выбиты окна, повреждены фасады и кровли", - сообщил Бунечко.

По его словам, всем людям, чьи дома подверглись разрушениям, уже оказывается необходимая помощь.

"Обращаюсь к каждому жителю области: пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Во время атак обязательно находитесь в безопасных местах", - призвал глава ОГА.

Фото: последствия атаки РФ на Киевскую область 15 января (t.me/kyivregionpolice)

По данным полиции, в результате вражеской атаки также поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.