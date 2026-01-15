У Львові пролунали вибухи на тлі атаки дронів

Під ранок 15 січня Росія здійснила чергову спробу обстрілу України. Цього разу вибухи пролунали у Львові - приблизно за 1000 км від лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію мера Львова Андрія Садового в мережі Telegram.

Очільник міста о 06:41 написала у своєму акаунті, що у Львові чути вибухи. Також Садовий закликав мешканців міста дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог і не залишати укриття.

Будь-яка інша інформація уточнюється, і буде повідомлена в міру необхідності та доречності. Не відомо, чи є постраждалі внаслідок ворожої атаки.

Варто сказати, що сигнал повітряної тривоги у Львові було оголошено о 06:09. Про це писав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у мережі Telegram. Уже о 06:54 чиновник повідомив, що удар бойового ворожого дрона припав на центр Львова. Також Козицький поінформував, що всі необхідні служби виїхали на місце влучання дрона, інформація уточнюється.

На момент публікації матеріалу у Львові дали відбій повітряної тривоги.

Обстріл України 15 січня

Ворог продовжує намагатися завдати шкоди мирному населенню України, зокрема критичній цивільній інфраструктурі. Дрони продовжують літати Україною.