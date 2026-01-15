Ворожий дрон у Львові впав біля пам'ятника Бандері, - Садовий

Ворожий дрон у Львові впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового в Telegram .

Також через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує.

Андрій Садовий поінформував, що через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького.

Також серед наслідків - вибиті вікна у будинках поруч, зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.

"Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд", - поінформував він.

За інформацією міського голови, попередньо, обійшлось без постраждалих.

Момент падіння потрапив на відео, яке він опублікував.

Як повідомляло РБК-Україна, зранку 15 січня Росія здійснила чергову спробу обстрілу України. Цього разу вибухи пролунали у Львові.

Сигнал повітряної тривоги у Львові було оголошено о 06:09.

О 06:54 Андрій Садовий повідомив, що удар бойового ворожого дрона припав на центр Львова.

Удар по Львівській області "Орєшніком"

Також у ніч на 9 січня Росія завдала удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності. Спершу з’явилася інформація, що для атаки могли використати ракету типу "Орєшнік".

У РФ підтвердили запуск балістичної ракети по Львову та знову поширили фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна, яким намагалися виправдати черговий теракт проти України.

Згодом застосування російської ракети "Орєшнік" підтвердив президент України Володимир Зеленський.