ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру у Житомирській області

Житомирська область , Четвер 15 січня 2026 08:45
UA EN RU
Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру у Житомирській області Фото: росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру у Житомирській області (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 15 січня завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Житомирській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Ворог не припиняє спроб позбавити нас найнеобхідніших для життя послуг у розпал зимових морозів. Сьогодні вночі Росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах області", - повідомив Бунечко.

За його словами, внаслідок ворожих ударів ніхто не постраждав.

Пожежі локалізовані, ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру, коли це дозволяє безпекова ситуація на об'єктах, що зазнали пошкоджень.

Обстріли Житомирської області

Нагадаємо, у ніч на 11 січня російські війська завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури Житомирської області. Через влучання виникли пожежі.

Внаслідок атаки поранення дістали двоє працівників. У них травми середнього ступеня тяжкості, постраждалих госпіталізували до медичного закладу.

Також у ніч на 13 січня росіяни знову атакували критичну інфраструктуру Житомирської області. Під ударами опинилися декілька об’єктів у Коростенському та Звягельському районах, спалахнули пожежі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир Війна в Україні Атака дронів
Новини
Правила комендантської години в Україні змінять на тлі морозів
Правила комендантської години в Україні змінять на тлі морозів
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП