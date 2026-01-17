Росія знову атакувала об’єкти "Нафтогазу": за тиждень - шість ударів по газовидобутку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".

Як повідомили в компанії, лише за останній тиждень зафіксовано шість атак по об’єктах газовидобувної інфраструктури. Ці удари мають чітко виражений характер атак на цивільні об’єкти та спрямовані на підрив енергетичної безпеки країни.

"Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору. На щастя, постраждалих немає. На місці вже працюють профільні фахівці", - сказано у повідомленні.

Обстріл України 17 січня

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, запустивши 115 ударних безпілотників із різних напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили 96 ворожих дронів.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 об’єктах, а також падіння уламків збитих дронів ще на двох локаціях.

Зранку російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури.