У Києві оголосили тривогу та лунають вибухи: столиці під ударом дронів
В ніч на 17 січня у Києві пролунали вибухи. Столиця прямо зараз перебуває під атакою російських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та власного кореспондента.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні о 01:33.
Паралельно Повітряні сили також інформували, що на Київ летять безпілотники росіян. Приблизно о 01:39 в столиці було чути звуки вибухів.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Загроза массированного обстрілу
Нагадаємо, що військові весь вечір, 16 січня, фіксували російські ударні дрони. Однак з настанням нової доби частота фіксацій значно посилилася, після чого, власне, і оголосили тривогу в столиці.
Також ми писали, що ввечері 16 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними українських розвідників, росіяни готуються до нанесення нових масованих ударів по нашій країні.