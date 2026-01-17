У Києві оголосили тривогу та лунають вибухи: столиці під ударом дронів

В ніч на 17 січня у Києві пролунали вибухи. Столиця прямо зараз перебуває під атакою російських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та власного кореспондента.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні о 01:33.

Паралельно Повітряні сили також інформували, що на Київ летять безпілотники росіян. Приблизно о 01:39 в столиці було чути звуки вибухів.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.