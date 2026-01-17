Росіяни вночі вдарили по енергооб'єкту в Одеській області: є пошкодження

Фото: росіяни вдарили по енергооб'єкту в Одеській області (t.me/dsns_telegram)

Російські війська в ніч на 17 січня завдали удару по енергетичному об'єкту в Одеській області. Виникла пожежа, є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.