Росіяни вночі вдарили по енергооб'єкту в Одеській області: є пошкодження
Російські війська в ніч на 17 січня завдали удару по енергетичному об'єкту в Одеській області. Виникла пожежа, є пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.
"Уночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, виникла пожежа", - повідомив Кіпер.
За його словами, загиблих та постраждалих внаслідок ворожого удару немає.
Наразі триває ліквідація наслідків. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі.
За інформацією ДСНС, пошкоджень також зазнали будівля та автотранспорт. Наразі пожежа ліквідована.
Від ДСНС залучались 10 одиниць техніки та понад 30 рятувальників.
Фото: ліквідація удару РФ по енергооб'єкту в Одеській області (t.me/dsns_telegram)
Обстріл України 17 січня
Нагадаємо, у ніч на 17 січня Росія атакувала Україну 115 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.
Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Зранку росіяни атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури.
Вночі у Харкові прогримів вибух невідомого походження у багатоповерхівці. Відомо про жертв і постраждалих унаслідок НП.
Також вибухи лунали у Києві. Столиця перебувала під атакою російських дронів.