Росія запустила по Україні понад 100 дронів з різних напрямків: скільки збила ППО

Субота 17 січня 2026 08:15
Росія запустила по Україні понад 100 дронів з різних напрямків: скільки збила ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 96 російських дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 17 січня Росія атакувала Україну 115 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 16 січня до ранку 17 січня противник атакував 115 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Донецьк - ТОТ України. Близько 75 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили Повітряні сили.

Обстріли України

Нагадаємо, росіяни зранку у суботу, 17 січня, атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури.

Вночі у Харкові прогримів вибух невідомого походження у багатоповерхівці. Відомо про жертв і постраждалих унаслідок НП.

Також вибухи лунали у Києві. Столиця перебувала під атакою російських дронів.

А у ніч на 16 січня російські війська також атакували Україну ударними безпілотниками різних типів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

