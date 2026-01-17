ua en ru
Сб, 17 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Запоріжжі, виникла пожежа

Субота 17 січня 2026 06:33
UA EN RU
Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Запоріжжі, виникла пожежа Фото: обійшлося без постраждалих (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни зранку у суботу, 17 січня, атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог атакував обласний центр безпілотниками. Внаслідок атаки виникло загоряння на одному з об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Федоров о 06:15.

Також зазначимо, що під ранок глава Запорізької ОВА неодноразово писав про вибухи в області та фіксацію російських безпілотників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запоріжжя Пожежа Війна в Україні Дрони
Новини
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу