Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Запоріжжі, виникла пожежа

Росіяни зранку у суботу, 17 січня, атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог атакував обласний центр безпілотниками. Внаслідок атаки виникло загоряння на одному з об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Федоров о 06:15.

Також зазначимо, що під ранок глава Запорізької ОВА неодноразово писав про вибухи в області та фіксацію російських безпілотників.