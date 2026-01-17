ua en ru
У Київській області 56 тисяч будинків залишилися без світла через нічну атаку РФ

Київська область, Субота 17 січня 2026 10:05
UA EN RU
У Київській області 56 тисяч будинків залишилися без світла через нічну атаку РФ
Автор: Тетяна Степанова

У Бучанському районі Київської області через російську атаку вночі 17 січня 56 тисяч будинків залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Через нічну атаку без світла залишились 56 тисяч родин Бучанського району", - повідомили в компанії.

У ДТЕК зазначили, що енергетики одразу заживили об’єкти критичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ситуацію ускладнює мороз.

У компанії також нагадали, що в Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення світла.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у суботу, 17 січня, графіки погодинних відключень світла діятимуть в усіх областях України. Причиною запровадження таких заходів є наслідки масованих комбінованих ударів РФ по енергетичних об'єктах України.

Зазначимо, 14 січня прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що за відсутності нових ударів РФ по енергетиці відключень світла у столиці стане менше, а ситуація може почати покращуватися вже з вечора 15 січня.

Ввечері 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

Вчора, 16 січня, Кабінет міністрів України затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві, де наразі найскладніша ситуація з електроенергією та опаленням.

