Россия снова атаковала объекты "Нафтогаза": за неделю - шесть ударов по газодобыче
Российские войска продолжают целенаправленные атаки по предприятиям Группы "Нафтогаз". Враг нанес очередной удар по оборудованию, которое обеспечивает добычу природного газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".
Как сообщили в компании, только за последнюю неделю зафиксировано шесть атак по объектам газодобывающей инфраструктуры. Эти удары имеют четко выраженный характер атак на гражданские объекты и направлены на подрыв энергетической безопасности страны.
"Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время. К счастью, пострадавших нет. На месте уже работают профильные специалисты", - сказано в сообщении.
Обстрел Украины 17 января
Напомним, в ночь на 17 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину, запустив 115 ударных беспилотников с разных направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили 96 вражеских дронов.
При этом зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 объектах, а также падение обломков сбитых дронов еще на двух локациях.
Утром российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.
Ночью взрыв прогремел и в Харькове - в многоэтажном доме. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия.
Также взрывы слышали в Киеве, который находился под атакой российских дронов.
Кроме того, российская армия нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области. На месте вспыхнул пожар, зафиксированы повреждения.
В Бучанском районе Киевской области из-за атаки врага без электроснабжения остались около 56 тысяч домохозяйств.