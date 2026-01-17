Россия снова атаковала объекты "Нафтогаза": за неделю - шесть ударов по газодобыче

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".

Как сообщили в компании, только за последнюю неделю зафиксировано шесть атак по объектам газодобывающей инфраструктуры. Эти удары имеют четко выраженный характер атак на гражданские объекты и направлены на подрыв энергетической безопасности страны.

"Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время. К счастью, пострадавших нет. На месте уже работают профильные специалисты", - сказано в сообщении.

Обстрел Украины 17 января

Напомним, в ночь на 17 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину, запустив 115 ударных беспилотников с разных направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили 96 вражеских дронов.

При этом зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 объектах, а также падение обломков сбитых дронов еще на двух локациях.

Утром российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.