Россия изменила цель во время "энергетического перемирия": какую новую тактику применяет

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 13:08
UA EN RU
Россия изменила цель во время "энергетического перемирия": какую новую тактику применяет Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки российские войска совершили новые обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах Украины. Но целенаправленных массированных ударов ракетами и дронами-камикадзе по энергетической инфраструктуре зафиксировано не было.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против нашей логистики, прежде всего железнодорожной. Были, в частности, удары на Днепровщине и в Запорожье - именно по объектам железной дороги", - заявил Зеленский.

По его словам, сегодня, во время совещания, было определено поручение по этому поводу для командующего Воздушных сил ВСУ, министра обороны Украины и руководителя "Укрзализныци".

"Ожидаю выполнения поручений уже сегодня", - написал президент

Энергетическое перемирие

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что лично обращался к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой на неделю прекратить обстрелы Киева и других украинских городов. По словам Трампа, глава Кремля согласился на такое предложение.

Впоследствии пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил готовность РФ к энергетическому перемирию, однако отметил, что оно действует только до 1 февраля.

В то же время аналитики отмечали, что временный мораторий на удары по Украине может быть выгодным Кремлю для накопления ракет и дронов.

Отметим, что 1 февраля российские войска атаковали дроном служебный автобус с шахтерами в Днепропетровской области. В результате удара погибли 12 человек, еще столько же получили ранения.

Обстрелы железной дороги

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов на направлении Днепр - Запорожье. Такое решение приняли из-за атак на объекты железнодорожной инфраструктуры и фиксации вражеских беспилотников вблизи маршрутов.

В частности, в течение последних дней российские дроны нанесли не менее семи ударов по железнодорожным объектам на территории Украины.

Кроме того, в Конотопе враг уже второй день подряд атакует гражданскую железнодорожную инфраструктуру. В результате ударов БпЛА повреждены пути, станционная территория, ремонтный цех и административное здание локомотивного депо, а также возникли пожары.

