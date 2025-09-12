Росія скоротила контингент у Білорусі: що кажуть у ДПСУ про навчання "Захід-2025"
Українські прикордонники запевняють, що у Білорусі зараз немає масового скупчення російських військ, як це було у 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченко в ефірі єдиного марафону новин.
"Звісно що країна-терористка для цих навчань направила в Білорусь певні свої підрозділи, особовий склад і техніку, але їхня кількість суттєво менша, ніж навіть коли Росія тримала на території Білорусі у 2023 році близько 10-12 тисяч свого особового складу", - зазначив речник ДПСУ.
Ситуація на кордоні
За словами Демченка, ДПСУ продовжує уважно стежити за ситуацією в Білорусі та зміцнювати оборону вздовж кордону.
Він пояснив, що швидке перекидання великої кількості російських військових у Білорусь малоймовірне, адже для цього потрібен час. Українська розвідка зможе завчасно помітити такі переміщення.
"Можу заспокоїти: якоїсь активності у напрямку нашого кордону станом на зараз - власне така ж ситуація була й вчора - ми не спостерігаємо... Але звісно, розслаблятися не варто", - підсумував Демченко.
Речник ДПСУ також наголосив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2025" перебувають у фокусі не лише України, а й держав Європи.
Нагадаємо, активна фаза навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" відбудеться з 12 по 16 вересня 2025 року. Очікується, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.
Раніше у Білорусі заявили, що на спільних навчаннях з росіянами хочуть відпрацювати планування застосування ядерної зброї та комплексу "Орєшнік."
РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що в ніч із четверга на п'ятницю країна закриє кордони з Білоруссю через навчання "Захід-2025".
Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня може бути частиною навчань "Захід-2025".