ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія скоротила контингент у Білорусі: що кажуть у ДПСУ про навчання "Захід-2025"

Білорусь , П'ятниця 12 вересня 2025 11:47
UA EN RU
Росія скоротила контингент у Білорусі: що кажуть у ДПСУ про навчання "Захід-2025" Фото: речник ДПСУ Андрій Демченко (dpsu.gov.ua)
Автор: Савченко Юлія

Українські прикордонники запевняють, що у Білорусі зараз немає масового скупчення російських військ, як це було у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченко в ефірі єдиного марафону новин.

"Звісно що країна-терористка для цих навчань направила в Білорусь певні свої підрозділи, особовий склад і техніку, але їхня кількість суттєво менша, ніж навіть коли Росія тримала на території Білорусі у 2023 році близько 10-12 тисяч свого особового складу", - зазначив речник ДПСУ.

Ситуація на кордоні

За словами Демченка, ДПСУ продовжує уважно стежити за ситуацією в Білорусі та зміцнювати оборону вздовж кордону.

Він пояснив, що швидке перекидання великої кількості російських військових у Білорусь малоймовірне, адже для цього потрібен час. Українська розвідка зможе завчасно помітити такі переміщення.

"Можу заспокоїти: якоїсь активності у напрямку нашого кордону станом на зараз - власне така ж ситуація була й вчора - ми не спостерігаємо... Але звісно, розслаблятися не варто", - підсумував Демченко.

Речник ДПСУ також наголосив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2025" перебувають у фокусі не лише України, а й держав Європи.

Нагадаємо, активна фаза навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" відбудеться з 12 по 16 вересня 2025 року. Очікується, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

Раніше у Білорусі заявили, що на спільних навчаннях з росіянами хочуть відпрацювати планування застосування ядерної зброї та комплексу "Орєшнік."

РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що в ніч із четверга на п'ятницю країна закриє кордони з Білоруссю через навчання "Захід-2025".

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що атака російських дронів на Польщу 10 вересня може бути частиною навчань "Захід-2025".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь ДПСУ
Новини
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії