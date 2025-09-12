Росія скоротила контингент у Білорусі: що кажуть у ДПСУ про навчання "Захід-2025"

Українські прикордонники запевняють, що у Білорусі зараз немає масового скупчення російських військ, як це було у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченко в ефірі єдиного марафону новин.

"Звісно що країна-терористка для цих навчань направила в Білорусь певні свої підрозділи, особовий склад і техніку, але їхня кількість суттєво менша, ніж навіть коли Росія тримала на території Білорусі у 2023 році близько 10-12 тисяч свого особового складу", - зазначив речник ДПСУ.

Ситуація на кордоні

За словами Демченка, ДПСУ продовжує уважно стежити за ситуацією в Білорусі та зміцнювати оборону вздовж кордону.

Він пояснив, що швидке перекидання великої кількості російських військових у Білорусь малоймовірне, адже для цього потрібен час. Українська розвідка зможе завчасно помітити такі переміщення.

"Можу заспокоїти: якоїсь активності у напрямку нашого кордону станом на зараз - власне така ж ситуація була й вчора - ми не спостерігаємо... Але звісно, розслаблятися не варто", - підсумував Демченко.

Речник ДПСУ також наголосив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2025" перебувають у фокусі не лише України, а й держав Європи.