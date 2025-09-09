ua en ru
Польща закриє кордон з Білоруссю: в чому причина

Польща, Вівторок 09 вересня 2025 15:14
Польща закриє кордон з Білоруссю: в чому причина Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Польща оголосила про закриття кордону з Білоруссю вже у четвер через спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що Польща ухвалила рішення повністю закрити свій кордон з Білоруссю. Обмеження почнуть діяти у ніч з четверга на п’ятницю, опівночі за місцевим часом.

Головною причиною стало проведення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025".

Що відомо про навчання "Захід-2025"

Маневри "Захід-2025" заплановані на період з 12 по 16 вересня. Вони проходять на білоруській території та на окремих полігонах у Росії.

За офіційною інформацією Москви та Мінська, метою навчань є перевірка можливостей союзників у сфері "гарантування безпеки" та "відбиття потенційної агресії".

Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов попереджав, що з перших днів російсько-білоруських навчань "Захід-2025" буде йти сильне інформаційне нагнітання. Більшість вкидів будуть з боку РФ.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.

Також голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що росіяни будуть "інформаційно качати" тему навчань.

