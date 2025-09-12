Россия сократила контингент в Беларуси: что говорят в ГПСУ об учениях "Запад-2025"

Украинские пограничники уверяют, что в Беларуси сейчас нет массового скопления российских войск, как это было в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире единого марафона новостей.

"Конечно, страна-террористка для этих учений направила в Беларусь определенные свои подразделения, личный состав и технику, но их количество существенно меньше, чем даже когда Россия держала на территории Беларуси в 2023 году около 10-12 тысяч своего личного состава", - отметил представитель ГПСУ.

Ситуация на границе

По словам Демченко, ГПСУ продолжает внимательно следить за ситуацией в Беларуси и укреплять оборону вдоль границы.

Он пояснил, что быстрая переброска большого количества российских военных в Беларусь маловероятна, ведь для этого нужно время. Украинская разведка сможет заблаговременно заметить такие перемещения.

"Могу успокоить: какой-то активности в направлении нашей границы по состоянию на сейчас - собственно такая же ситуация была и вчера - мы не наблюдаем... Но конечно, расслабляться не стоит", - подытожил Демченко.

Представитель ГПСУ также отметил, что российско-белорусские учения "Запад-2025" находятся в фокусе не только Украины, но и государств Европы.