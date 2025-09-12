ua en ru
Россия сократила контингент в Беларуси: что говорят в ГПСУ об учениях "Запад-2025"

Беларусь, Пятница 12 сентября 2025 11:47
Россия сократила контингент в Беларуси: что говорят в ГПСУ об учениях "Запад-2025" Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (dpsu.gov.ua)
Автор: Савченко Юлія

Украинские пограничники уверяют, что в Беларуси сейчас нет массового скопления российских войск, как это было в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире единого марафона новостей.

"Конечно, страна-террористка для этих учений направила в Беларусь определенные свои подразделения, личный состав и технику, но их количество существенно меньше, чем даже когда Россия держала на территории Беларуси в 2023 году около 10-12 тысяч своего личного состава", - отметил представитель ГПСУ.

Ситуация на границе

По словам Демченко, ГПСУ продолжает внимательно следить за ситуацией в Беларуси и укреплять оборону вдоль границы.

Он пояснил, что быстрая переброска большого количества российских военных в Беларусь маловероятна, ведь для этого нужно время. Украинская разведка сможет заблаговременно заметить такие перемещения.

"Могу успокоить: какой-то активности в направлении нашей границы по состоянию на сейчас - собственно такая же ситуация была и вчера - мы не наблюдаем... Но конечно, расслабляться не стоит", - подытожил Демченко.

Представитель ГПСУ также отметил, что российско-белорусские учения "Запад-2025" находятся в фокусе не только Украины, но и государств Европы.

Напомним, активная фаза учений России и Беларуси "Запад-2025" состоится с 12 по 16 сентября 2025 года. Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Ранее в Беларуси заявили, что на совместных учениях с россиянами хотят отработать планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник."

РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в ночь с четверга на пятницу страна закроет границы с Беларусью из-за учений "Запад-2025".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака российских дронов на Польшу 10 сентября может быть частью учений "Запад-2025".

