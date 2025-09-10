Атака дронів на Польщу може бути частиною навчань РФ та Білорусі, - Зеленський

За його словами, від першої години ночі українські військові фіксували рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею.

Зеленський наголосив, що це була не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух.

"Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу, і з боку України вони завели, схоже, менше половини від загального числа. Прорахована російська активність. І ми бачимо, яка ситуація в підсумку - як складно було із цим упоратись", - зазначив він.

Президент розповів, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією російським дронам.

"Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти й технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими", - додав Зеленський.



Водночас він зазначив, що станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції діями глобальних лідерів на її атаки.

"Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть. На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань", - наголосив президент.