Росія переорієнтувала удари на логістику під час "енергетичного перемир’я", - Зеленський

На період так званого "енергетичного перемир'я" російська армія переорієнтувала удари на логістику.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.
"За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці", - повідомив президент.
Також, як зазначив Зеленський, тривають атаки дронів по житлових кварталах.
Зокрема, у Запоріжжі "Шахеди" вдарили по одному з районів міста, майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону та Нікополю.
"Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини", - додав голова держави.
У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням на цілий тиждень утриматися від завдання ударів по Києву та ряду інших міст, на що той нібито погодився.
Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу за ініціативу і підкреслив, що такі кроки сприяють реальному руху до завершення війни.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вже підтвердив згоду Росії на енергетичне перемир'я, але назвав інші дати.
Згодом Зеленський запевнив, якщо РФ не завдаватиме ударів по об'єктах української енергетики, то Україна готова дзеркально не бити по російській енергетиці.
При цьому аналітики вказали, що тижневий мораторій на удари Росії по Україні може бути вигідний Кремлю для накопичення дронів і ракет.
