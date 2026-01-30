Росія переорієнтувала удари на логістику під час "енергетичного перемир’я", - Зеленський

"За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці", - повідомив президент.

Також, як зазначив Зеленський, тривають атаки дронів по житлових кварталах.

Зокрема, у Запоріжжі "Шахеди" вдарили по одному з районів міста, майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону та Нікополю.

"Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини", - додав голова держави.