Зеленський про енергетичне перемир'я: прямих домовленостей з РФ не було

Україна готова до деескалаційних кроків, та буде дзеркально дотримуватись енергетичного перемир'я, хоча напряму в Абу-Дабі воно не обговорювалось.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

"В Абу-Дабі обговорювалися різні питання, найчутливіші. Також американська сторона окремо говорила з нами. І американці сказали, що хочуть підняти питання деескалації – з обох боків демонструвати кроки щодо невикористання далекобійних можливостей, щоб забезпечити більше простору для дипломатії", - заявив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що українська переговорна група подзвонила, щоб проконсультуватися, президент у ході розмови підтвердив, що Україна буде дотримуватися дзеркального ставлення щодо таких кроків.

"У будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків. Якщо не буде Росія бити по нас, ми не будемо застосовувати відповідні кроки. Ось і все, і ми про цей принцип раніше вже теж говорили. Це можливість, а не домовленість", - додав глава держави.

Він також підкреслив, що поки немає офіційної домовленості про припинення вогню. За його словами, якщо сигнал американської сторони Росія почула так само, як почула Україна, то в результаті буде якийсь результат, і його можна буде оцінити.

"Немає ніяких секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було", - додав Зеленський.