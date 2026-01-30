ua en ru
Зеленський про енергетичне перемир'я: прямих домовленостей з РФ не було

П'ятниця 30 січня 2026 10:00
Зеленський про енергетичне перемир'я: прямих домовленостей з РФ не було Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун, Мілан Лєліч

Україна готова до деескалаційних кроків, та буде дзеркально дотримуватись енергетичного перемир'я, хоча напряму в Абу-Дабі воно не обговорювалось.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

"В Абу-Дабі обговорювалися різні питання, найчутливіші. Також американська сторона окремо говорила з нами. І американці сказали, що хочуть підняти питання деескалації – з обох боків демонструвати кроки щодо невикористання далекобійних можливостей, щоб забезпечити більше простору для дипломатії", - заявив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що українська переговорна група подзвонила, щоб проконсультуватися, президент у ході розмови підтвердив, що Україна буде дотримуватися дзеркального ставлення щодо таких кроків.

"У будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків. Якщо не буде Росія бити по нас, ми не будемо застосовувати відповідні кроки. Ось і все, і ми про цей принцип раніше вже теж говорили. Це можливість, а не домовленість", - додав глава держави.

Він також підкреслив, що поки немає офіційної домовленості про припинення вогню. За його словами, якщо сигнал американської сторони Росія почула так само, як почула Україна, то в результаті буде якийсь результат, і його можна буде оцінити.

"Немає ніяких секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було", - додав Зеленський.

Про які енергетичні об'єкти йде мова

"Якщо Росія не б’є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, – ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин – США. Ми завжди демонструємо, що підтримуємо всі раціональні американські ініціативи, підтримуємо будь-які реальні ініціативи щодо деескалації тощо", - зазначив президент України.

Він також повідомив, що діалог у тристоронньому форматі – це також шлях до деескалації, результат таких кроків – це інше питання.

"Це політика, яку ми обрали трохи менше ніж рік тому. Ми всі реальні деескалаційні кроки підтримуємо, і послідовно це демонструємо. Щоб ніхто нас не зміг звинуватити, що ми гальмуємо процес руху до миру. Але тоді були негативні відповіді РФ, побачимо, як тепер", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, вчора ввечері, 30 січня, президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що домовився з главою Кремля Володимиром Путіним про припинення ударів по Україні. Пізніше президент України підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з РФ.

