Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский

"За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике", - сообщил президент.

Также, как отметил Зеленский, продолжаются атаки дронов по жилым кварталам.

В частности, в Запорожье "Шахеды" ударили по одному из районов города, почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону и Никополю.

"Сложная ситуация в приграничье Черниговщины, Сумщины, Харьковщины", - добавил глава государства.