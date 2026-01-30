Россия переориентировала удары на логистику во время "энергетического перемирия", - Зеленский

На период так называемого "энергетического перемирия" российская армия переориентировала удары на логистику.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.
"За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике", - сообщил президент.
Также, как отметил Зеленский, продолжаются атаки дронов по жилым кварталам.
В частности, в Запорожье "Шахеды" ударили по одному из районов города, почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону и Никополю.
"Сложная ситуация в приграничье Черниговщины, Сумщины, Харьковщины", - добавил глава государства.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой на целую неделю воздержаться от нанесения ударов по Киеву и ряду других городов, на что тот якобы согласился.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за инициативу и подчеркнул, что такие шаги способствуют реальному движению к завершению войны.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже подтвердил согласие России на энергетическое перемирие, но назвал другие даты.
Впоследствии Зеленский заверил, если РФ не будет наносить удары по объектам украинской энергетики, то Украина готова зеркально не бить по российской энергетике.
При этом аналитики указали, что недельный мораторий на удары России по Украине может быть выгоден Кремлю для накопления дронов и ракет.
