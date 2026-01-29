Зеленський підтвердив енергетичне перемирʼя з РФ: що це означає та до чого тут Трамп

Президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що домовився з главою Кремля Володимиром Путіним про припинення ударів по Україні. Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з РФ.

Що відомо про енергетичне перемирʼя, заяви Трампа та Зеленського - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

Трамп заявив, що особисто просив Путіна не бити по Києву тиждень через морози, і той погодився

Зеленський підтвердив, що в ОАЕ обговорювалося енергетичне перемир'я і сподівається, що воно буде дотримуватися.

Наступний раунд переговорів України та РФ запланований на 1 лютого

На вихідних в Україну повертаються морози, місцями до -30.

У середу, 28 січня, президент Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, Росія готує черговий масований удар по Україні. А вже зранку 29 січня в Telegram-каналах почали масово поширюватися інформацію про нібито зупинку ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі. Російським військовим начебто заборонили атакувати об’єкти в Києві та області й в інших регіонах України.

Читайте також: "Енергетичне перемир’я" України та Росії: звідки взялись чутки і як це було раніше

При цьому зʼявлялася інформація, що мораторій може бути двостороннім і діятиме до 3 лютого. Він начебто пов’язаний із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.

Прохання Трампа до Путіна

Вже ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путін з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на період сильних морозів - і той нібито погодився.

За його словами, через екстремальні холоди він попросив не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. Трамп також заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни.

Однак раніше того ж дня речник Кремля Дмитро Пєсков уникнув прямої відповіді щодо енергетичного припинення вогню.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зазначив, що українські посадовці дізналися про можливе припинення вогню саме зі слів Трампа і наразі не впевнені, що воно справді набрало чинності.

Зеленський підтвердив обговорення енергетичного перемир’я в ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що питання енергетичного перемирʼя обговорювалося під час переговорів України з США та Росією в Абу-Дабі. За його словами, Київ розраховує, що можливі домовленості будуть виконуватися.

При цьому український лідер назвав "важливою" заяву Трампа щодо безпеки українських міст у період зимових холодів і наголосив, що енергетика є основою життя. Він додав, що деескалаційні кроки можуть сприяти реальному руху до завершення війни.

Водночас президент підкреслив, що реальна ситуація - зокрема вночі та найближчими днями - покаже, чи дотримуються домовленостей на практиці.

Читайте також: "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві