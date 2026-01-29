Зеленський підтвердив енергетичне перемирʼя з РФ: що це означає та до чого тут Трамп
Президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що домовився з главою Кремля Володимиром Путіним про припинення ударів по Україні. Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з РФ.
Що відомо про енергетичне перемирʼя, заяви Трампа та Зеленського - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Головне:
-
Трамп заявив, що особисто просив Путіна не бити по Києву тиждень через морози, і той погодився
-
Зеленський підтвердив, що в ОАЕ обговорювалося енергетичне перемир'я і сподівається, що воно буде дотримуватися.
-
Наступний раунд переговорів України та РФ запланований на 1 лютого
-
На вихідних в Україну повертаються морози, місцями до -30.
У середу, 28 січня, президент Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, Росія готує черговий масований удар по Україні. А вже зранку 29 січня в Telegram-каналах почали масово поширюватися інформацію про нібито зупинку ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі. Російським військовим начебто заборонили атакувати об’єкти в Києві та області й в інших регіонах України.
При цьому зʼявлялася інформація, що мораторій може бути двостороннім і діятиме до 3 лютого. Він начебто пов’язаний із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.
Прохання Трампа до Путіна
Вже ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путін з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на період сильних морозів - і той нібито погодився.
За його словами, через екстремальні холоди він попросив не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. Трамп також заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни.
Однак раніше того ж дня речник Кремля Дмитро Пєсков уникнув прямої відповіді щодо енергетичного припинення вогню.
Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зазначив, що українські посадовці дізналися про можливе припинення вогню саме зі слів Трампа і наразі не впевнені, що воно справді набрало чинності.
Зеленський підтвердив обговорення енергетичного перемир’я в ОАЕ
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що питання енергетичного перемирʼя обговорювалося під час переговорів України з США та Росією в Абу-Дабі. За його словами, Київ розраховує, що можливі домовленості будуть виконуватися.
При цьому український лідер назвав "важливою" заяву Трампа щодо безпеки українських міст у період зимових холодів і наголосив, що енергетика є основою життя. Він додав, що деескалаційні кроки можуть сприяти реальному руху до завершення війни.
Водночас президент підкреслив, що реальна ситуація - зокрема вночі та найближчими днями - покаже, чи дотримуються домовленостей на практиці.
В Україну повертаються сильні морози
За даними синоптиків, наприкінці січня - на початку лютого в Україні очікується різке похолодання. За даними ДСНС та гідрометеорологів, 1-3 лютого температура в більшості регіонів знизиться до мінус 20-27 градусів уночі, за винятком Закарпаття та півдня. При цьому місцями температура може опуститися до мінус 30 градусів.
Саме під час попередньої хвилі холодів Росія скористалася низькими температурами та кілька разів завдала ударів по енергетичній інфраструктурі столиці. Унаслідок атак у Києві було запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці, а стан зі світлом в місті оцінювали як критичний.
Через пошкодження об’єктів енергетики в Києві виникли проблеми не лише з електропостачанням, а й з теплом. Зокрема, вже кілька днів без опалення залишається Троєщина. Протягом кількох тижнів місто жило в режимі аварійних відключень, і лише сьогодні вдалося повернутися до графіків електропостачання - хоч і жорстких.
На тлі нової хвилі морозів саме цей фактор робить тему можливого енергетичного перемирʼя критично важливою: будь-які нові удари по енергетиці в умовах сильного холоду можуть мати серйозні наслідки для мільйонів людей.