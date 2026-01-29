В ОАЕ обговорили енергетичне перемир’я, очікуємо виконання домовленостей, - Зеленський

Українська делегація під час переговорів з США і Росією в Абу-Дабі обговорювала можливість енергетичного перемирʼя. Київ розраховує, що домовленості будуть виконуватися.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Twitter.

"Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", - додав він.

"Важлива заява президента (США Дональда, - ред.) Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика - це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя", - заявив він. Зеленський додав, що делегації в Абу-Дабі обговорювали питання щодо енергетичного перемирʼя.

Енергетичне перемир'я України та РФ

29 січня російські пабліки почали поширювати інформацію про нібито заборону для країни-агресорки завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Згодом з’явилися повідомлення про аналогічну заборону на удари по території Росії.

Засновник підрозділу "Kraken" Костянтин Немічев зазначив, що, ймовірно, енергетичне перемир’я наразі діє з обох сторін.

Водночас українські Telegram-канали наголошували, що остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах між сторонами поки немає. Українців закликають залишатися пильними.

Паралельно віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба заявив, що ризик нового російського удару зберігається. Через це всі служби, зокрема ДСНС і ЗСУ, готуються до можливих викликів в умовах морозів.

Раніше Financial Times повідомляло, що Україна та США планують запропонувати Росії енергетичне перемир’я під час наступного раунду мирних переговорів в Абу-Дабі.

Окрім того, Трамп заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по Києву та іншим українським містам протягом тижня.