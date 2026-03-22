Росія перелякалась через ліквідацію лідерів Ірану: у Кремлі заговорив про "наслідки"

За його словами, Москва сподівається, що ситуація, що складається на Близькому Сході, не стане нормою.

"Це дійсно реальність, у якій ми живемо, але будемо сподіватися, що це не стане нормою. І в будь-якому разі це не нормальність, яка має і надалі матиме дуже глибокі наслідки. Це не може залишатися без наслідків", - зазначив речник Кремля.

Ліквідація керівників Ірану

Нагадаємо, аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок ізраїльського авіаудару по його резиденції в Тегерані 28 лютого.

Наступником загиблого аятоли став його син Моджтаба Хаменеї, який також ледь не загинув під час атаки. Новий верховний лідер вижив під час удару по своєму бункеру лише завдяки випадковості, тоді як вся його родина загинула.

Згідно з даними Financial Times, операція стала можливою завдяки тривалому стеженню за його пересуванням через міські камери відеоспостереження. Джерела видання стверджують, що більшість дорожніх камер у столиці Ірану були зламані та роками передавали дані на сервери в Ізраїлі.