"Ніхто не має імунітету": Ізраїль заявив про знищення глави розвідки Ірану

Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба під час нічного удару. Іран поки офіційно не підтверджував інформацію про його загибель.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Як повідомив Кац під час брифінгу, Хатіб був убитий у Тегерані внаслідок нічного удару ізраїльської армії.

За його словами, "цього дня очікуються значні несподіванки на всіх аренах", які вплинуть на війну проти Ірану та "Хезболли" в Лівані. Він наголосив, що інтенсивність ударів по Ірану зростає.

Також він заявив, що коаліція США та Ізраїлю перебуває "у розпалі вирішальної перемоги" і що "ніхто в Ірані не має імунітету".

Міністр додав, що разом із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу дозволив військовим ліквідовувати інших високопосадовців Ірану без додаткового погодження.

У ЦАХАЛ підтвердили ліквідацію Хатіба та зазначили, що він був причетний до придушення протестів у 2022-2023 та 2026 роках.

Водночас підтвердження смерті Хатіба з Ірану поки що не надходило.