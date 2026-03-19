ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Путін перестав з'являтися в Кремлі після ліквідації Хаменеї, - ЗМІ

09:45 19.03.2026 Чт
3 хв
Злякався ліквідації іранського керівництва?
aimg Ірина Глухова
Путін перестав з'являтися в Кремлі після ліквідації Хаменеї, - ЗМІ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін перестав з’являвся на публічних заходах у Кремлі, востаннє його бачили 9 березня. Це одна з найдовших пауз у розкладі правителя РФ з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Агентство".

Читайте також: Іран без лідерів: хто з оточення Хаменеї загинув під ударами США та Ізраїлю

Останній вихід Путіна

Видання звернуло увагу, що останній публічний захід у Кремлі Путін провів 9 березня - тоді відбулося засідання щодо ситуації на світовому ринку нафти і газу.

Після цього, Путін зустрічався лише з губернаторами, міністром освіти та головою Сбербанка, а також проводив нараду з Радою безпеки по відеозв'язку.

Агентство пише, що зустрічі могли бути "консервами", тобто заздалегідь записаними роликами, а участь у відеозв'язках російський диктатор міг брати з різних резиденцій.

Наприклад, у середу, 18 березня, Путін проводив онлайн-нараду з російським урядом із резиденції в Ново-Огарьово Московської області. Перебував він у кабінеті, точні копії якого відтворено також у резиденціях у Сочі та на Валдаї.

Як зазначає "Агенство", це одна з найдовших перерв у відвідуванні Кремля цього року. Більша пауза фіксувалася лише у лютому - тоді вона тривала 12 днів. У січні ж перерви між публічними заходами не перевищували шести днів.

Чутки про причини "зникнення" Путіна

Видання поділилося "неперевіреними, але наполегливими чутками" про причину зникнення Путіна.

Воно нібито може бути пов'язане з тим, що в Кремлі злякалися через те, що вбитого 28 лютого Алі Хаменеї ЦРУ і Моссад вистежили за камерами вуличного відеоспостереження - яких у Москві більше, ніж у Тегерані.

Саме з цим насамперед може бути пов'язане також відключення інтернету.

"Ще одна обставина, на яку варто звернути увагу, - це можливе лікування нинішнього верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї в Москві. Не менш примітний факт - невпинне полювання американських військ на іранських лідерів. Раніше було вбито аятолу Алі Хаменеї, слідом США ліквідували і фактичного цивільного керівника Ірану Алі Ларіджані. І всіх їх американці могли вистежити за допомогою мережі", - цитує "Агентство" висновки пропагандистського видання "Царьград".

Водночас офіційного підтвердження зв’язку між цими подіями немає.

Ліквідація керівників Ірану

Нагадаємо, аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок ізраїльського авіаудару по його резиденції в Тегерані.

За даними Financial Times, операція стала можливою завдяки тривалому стеженню за його пересуванням через міські камери відеоспостереження.

Джерела видання стверджують, що більшість дорожніх камер у столиці Ірану були зламані та роками передавали дані на сервери в Ізраїлі.

Крім того, 17 березня стало відомо про ліквідацію ще одного ключового іранського посадовця - секретаря Вищої ради нацбезпеки Алі Ларіджані, який відігравав важливу роль у відносинах між Москвою та Тегераном.

Також було вбито командира підрозділу "Басідж" Голамрези Солеймані.

А ще Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба під час нічного удару. Проте Іран поки офіційно не підтверджував інформацію про його загибель.

Новини
В трьох районах Одеси пошкоджені будинки і гуртожиток: фото наслідків нічної атаки РФ
В трьох районах Одеси пошкоджені будинки і гуртожиток: фото наслідків нічної атаки РФ
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО