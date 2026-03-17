За секунди до удару: ЗМІ розповіли, як Хаменеї дивом вижив під час атаки на свій бункер
Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час удару по своєму бункеру завдяки випадковості. Водночас його батьки, дружина і син загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Видання прослухало аудіозапис звернення керівника офісу Алі Хаменеї Мазахера Хоссейні до посадовців КВІР, згідно з яким, Хаменеї вийшов у сад перед ударом.
Цей крок врятував йому життя, але влучання балістичних ракет Blue Sparrow в бункер забрали життя шістьох членів родини лідера Ірану. Зокрема, загинули його батьки, дружина і син.
"Моджтаба вийшов з резиденції, щоб щось зробити. Щойно він відійшов, ракети влучили в будівлю", - пише The Telegraph.
Хоссейні зазначив, що ракетний удар мав на меті знищити всю родину Хаменеї. Під атакою також були будинок Моджтаби, помешкання його зятя та будинок його брата з дружиною.
Зазначається, що в Ірані порятунок Хаменеї вважають "божою волею".
Чутки навколо Хаменеї
Нагадаємо, 13 березня США оголосили винагороду у 10 млн доларів за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї та керівників Корпусу вартових ісламської революції.
Президент США Дональд Трамп водночас висловив сумніви, що Хаменеї живий, звернувши увагу на те, що той досі не з’являвся на публіці.
Після цього у ЗМІ поширилися чутки, що новий іранський лідер нібито перебуває в Москві, де проходить лікування після поранень, отриманих під час ударів США та Ізраїлю. За непідтвердженими даними, він може перебувати в одній із резиденцій Кремля.