Ізраїль знищив верхівку силовиків Ірану: серед них - колишній права рука Хаменеї

Ізраїльська армія вночі завдала ударів по Ірану й ліквідувала командирів силових структур. Одного з них називали ймовірним фаворитом на посаду верховного лідера країни.

Під час нічного удару загинули командир "Басідж" Голамреза Сулеймані та секретар Ради нацбезпеки Алі Ларіджані.

Вони перебували у наметовому таборі, оскільки раніше ізраїльські та американські військові знищили більшість штабів цих формувань.

Разом із ними загинули заступник командира "Басідж" та кілька інших високопосадовців воєнізованих формувань.

"Під його (Сулеймані - Ред.) командуванням підрозділ "Басідж" організував основні репресивні операції в Ірані, застосовуючи жорстоке насильство, масові арешти та силу проти цивільних протестувальників", - сказали в ЦАХАЛ.

Фото: ліквідовіний очільник формування "Басідж" Ірану Голамреза Сулеймані (Getty Images)

Що таке "Басідж"

"Басідж" - це іранське воєнізоване угруповання, відоме насамперед жорстоким придушенням антиурядових протестів усередині країни. Організацію вважають причетною до загибелі багатьох іранських мирних жителів.

Удар по Ларіджані та палестинському джихаду

Окремо армія Ізраїлю підтвердила, що в ніч на 17 березня в Тегерані мішенню також став іранський чиновник Алі Ларіджані. Міністр оборони Ірану Ізраїль Кац повідомив, що Ларіджані загинув. Саме він вважався одним з фаворитів на посаду верховного лідера Ірану замість Хаменеї.

"Ларіджані та командир «Басідж» були ліквідовані вночі і приєдналися до керівника програми знищення Хаменеї та всіх ліквідованих членів "осі зла" у глибинах пекла", - заявив Кац.

Крім того, ЦАХАЛ завдав удару по головному лідеру Палестинського ісламського джихаду Акраму аль-Аджурі та інших керівниках організації. Армія вважає, що аль-Аджурі, найімовірніше, теж загинув, але підтвердження ще отримують.

Під удар потрапила також інфраструктура Ірану

Також у ЦАХАЛі заявляють, що під удари потрапили командні центри в Ірані, місця зберігання зброї і не тільки.

"У Тегерані десятки боєприпасів були скинуті на командні центри, а також на місця зберігання безпілотників, балістичних ракет та систем оборони", - йдеться у заяві.

Також армія Ізраїлю сказала, що штаб-квартиру ВМС КВІР знищено. Її використовувало найвище командування Ірану для планування своїх операцій.