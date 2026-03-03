ua en ru
Пастка для Хаменеї: як шпигун ЦРУ та дорожні камери допомогли знищити лідера Ірану

Вівторок 03 березня 2026 14:17
Пастка для Хаменеї: як шпигун ЦРУ та дорожні камери допомогли знищити лідера Ірану Фото: колишній Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї (Getty Images)
Автор: Олена Чупровська

Ізраїльські спецслужби роками контролювали майже всі дорожні камери Тегерана - і саме допомогло встановити місце перебування Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в день удару.

Як передає РБК-Україна, про це пише Financial Times із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних з операцією.

Зображення зі зламаних камер шифрувалися і в режимі реального часу передавалися на сервери в Тель-Авіві та на півдні Ізраїлю.

Одна з камер мала особливо зручний кут огляду - вона дозволяла відстежувати, де охоронці паркують особисті авто, і давала уявлення про повсякденний розпорядок у ретельно охоронюваному комплексі.

Як збирали "досьє" на охорону

Складні алгоритми автоматично формували досьє на кожного з охоронців:

  • адреси проживання
  • графік роботи
  • маршрути до місця служби
  • кого саме вони охороняють і перевозять.

Розвідники називають це "моделлю життя". Потоки з дорожніх камер були лише одним із сотень джерел даних, які в сукупності допомогли встановити, о котрій годині Хаменеї буде у своєму офісі того суботнього ранку і хто буде поряд.Пастка для Хаменеї: як шпигун ЦРУ та дорожні камери допомогли знищити лідера Ірану

Фото: як планувався удар по резиденції Хаменеї (Financial Times)

Чому телефони охоронців не спрацювали

Ізраїль також порушив роботу близько десятка веж мобільного зв'язку поблизу вулиці Пастера. Телефони охоронців під час дзвінків були зайняті, тож жодне попередження до них так і не дійшло.

"Задовго до того, як впали бомби, ми знали Тегеран як Єрусалим. І коли ти знаєш місце так само добре, як вулицю, на якій виріс, ти помічаєш одну річ, яка не на своєму місці", - сказав один ізраїльський розвідник.

Як у ліквідації Хаменеї допоміг аналіз соцмереж

За збором інформації стояв ізраїльський підрозділ радіорозвідки 8200, зовнішня розвідка Моссад та військова аналітика.

Ізраїль застосував метод аналізу соціальних мереж - математичний підхід, який дає змогу обробити мільярди точок даних і знайти приховані центри прийняття рішень.

"Якщо особа, яка приймає рішення, вирішує, що когось потрібно вбити, в Ізраїлі культура така: "Ми надамо розвідувальні дані щодо цілей", - пояснив Ітай Шапіра, бригадний генерал ізраїльського військового резерву.

Пастка для Хаменеї: як шпигун ЦРУ та дорожні камери допомогли знищити лідера ІрануФото: наслідки удару по резиденції Хаменеї (Financial Times)

Хаменеї не переховувався

На відміну від лідера "Хезболли" Хасана Насралли, який провів роки в підземних бункерах, Хаменеї публічно говорив про можливість власної загибелі - і, за словами іранських експертів, очікував мученицької смерті. Під час війни він все ж дотримувався певних запобіжних заходів.

"У нього було два бункери - і якби він там був, Ізраїль не зміг би дістатися до нього з тими бомбами, які у них є", - розповів один зі співрозмовників видання.

Джерело відіграло ключову роль

Ізраїльська розвідка підтвердила, що Хаменеї з вищим керівництвом Ірану перебуватиме в резиденції того ранку, - завдяки зламаним камерам і перехопленим даним мобільного зв'язку.

Але ЦРУ мало також людське джерело, яке безпосередньо підтвердило факт зустрічі.

Ізраїльські літаки випустили до 30 високоточних боєприпасів по комплексу Хаменеї. Використовувалася ракета типу "Спарроу", яку не може збити іранське ППО. Удар вранці, а не вночі, став елементом несподіванки.

Пастка для Хаменеї: як шпигун ЦРУ та дорожні камери допомогли знищити лідера ІрануФото: ракета, якою було вбито Хаменеї (Financial Times).

Що ще відомо про ліквідацію лідера Ірану Хаменеї

Незадовго до початку операції ЦРУ встановило місцеперебування Хаменеї.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на американські ЗМІ, Трамп підтвердив загибель верховного лідера Ірану - вона стала результатом спільної операції США та Ізраїлю.

Крім Хаменеї, було вбито щонайменше 48 посадовців Ірану. В Ізраїлі назвали це ліквідацією всієї "осі терору". Тим часом Трамп заявив, що операція йде швидше, ніж він планував, проте не виключив вторгнення американських військ до Ірану.

