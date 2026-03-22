Россия испугалась из-за ликвидации лидеров Ирана: в Кремле заговорили о "последствиях"

По его словам, Москва надеется, что ситуация, складывающаяся на Ближнем Востоке, не станет нормой.

"Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не станет нормой. И в любом случае это не нормальность, которая имеет и в дальнейшем будет иметь очень глубокие последствия. Это не может оставаться без последствий", - отметил спикер Кремля.

Ликвидация руководителей Ирана

Напомним, аятолла Али Хаменеи погиб в результате израильского авиаудара по его резиденции в Тегеране 28 февраля.

Преемником погибшего аятоллы стал его сын Моджтаба Хаменеи, который также едва не погиб во время атаки. Новый верховный лидер выжил во время удара по своему бункеру только благодаря случайности, тогда как вся его семья погибла.

Согласно данным Financial Times, операция стала возможной благодаря длительному слежению за его передвижением через городские камеры видеонаблюдения. Источники издания утверждают, что большинство дорожных камер в столице Ирана были взломаны и годами передавали данные на серверы в Израиле.