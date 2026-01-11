Росія чекала морозів, щоб вчинити свідомий терор проти українців, - Зеленський

У низці регіонів України після ударів РФ по критичній інфраструктурі залишається складна ситуація. Енергетики та ремонтні бригади цілодобово працюють над відновленням електро-, тепло- та водопостачання.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, відновлення нормального життя після постійних російських атак є титанічною, але вкрай важливою роботою. Зеленський подякував усім фахівцям, які залучені до ліквідації наслідків ударів.
Він також розповів, що лише за минулий тиждень Росія застосувала проти України майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет різних типів, зокрема балістичних і крилатих.
Удари, за його словами, спрямовувалися по об’єктах, які не мають військового значення, зокрема по енергетиці та житлових будинках.
"Вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей. Дякую нашим мобільним вогневим групам, які щоночі, які щодня захищають Україну від цих атак, усім нашим іншим воїнам підрозділів ППО, підрозділам РЕБ", - заявив президент.
Окремо Зеленський підкреслив важливість внутрішньої стійкості, посилення захисту держави та стабільної підтримки України з боку міжнародних партнерів, зокрема через скоординовану дипломатію заради досягнення миру.
У ніч на 10 січня Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" та 121 ударний дрон із різних напрямків. Сили ППО знищили 94 безпілотники. Під ударом опинився Кривий Ріг - пошкоджено об’єкти інфраструктури, поранення дістали двоє людей.
Внаслідок обстрілу частина мікрорайонів Саксаганського та Покровського районів міста залишилася без електропостачання. Аварійні служби працювали протягом ночі та продовжили відновлювальні роботи вдень.
Увечері 10 січня дронової атаки зазнала Лозова на Харківщині: пошкоджено житлові будинки й критичну інфраструктуру, поранено чоловіка. Вибухи також лунали в Харкові, а в Одеській області російські війська вдарили по портовій інфраструктурі, що призвело до пожежі.
Через удари по енергетичних об’єктах без світла залишилися сотні тисяч споживачів у кількох регіонах. Найскладніша ситуація зафіксована на Дніпропетровщині, у Київській області та Києві. Лише на Дніпропетровщині було знеструмлено понад 130 тисяч абонентів, а лікарні перевели на автономне живлення.
Вранці 11 січня Росія знову атакувала Україну, запустивши 154 ударні дрони. Більшість із них було збито силами ППО, однак зафіксовано влучання 22 безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків у двох районах.
А в ніч на 9 січня Росія завдала удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності. Згодом застосування російської ракети "Орєшнік" підтвердив президент України Володимир Зеленський.