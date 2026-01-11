Россия ждала морозов, чтобы совершить сознательный террор против украинцев, - Зеленский

В ряде регионов Украины после ударов РФ по критической инфраструктуре остается сложная ситуация. Энергетики и ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением электро-, тепло- и водоснабжения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, восстановление нормальной жизни после постоянных российских атак является титанической, но крайне важной работой. Зеленский поблагодарил всех специалистов, которые привлечены к ликвидации последствий ударов.
Он также рассказал, что только за прошедшую неделю Россия применила против Украины почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов, в том числе баллистических и крылатых.
Удары, по его словам, направлялись по объектам, которые не имеют военного значения, в частности по энергетике и жилым домам.
"Они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для наших людей. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей. Спасибо нашим мобильным огневым группам, которые каждую ночь, которые ежедневно защищают Украину от этих атак, всем нашим другим воинам подразделений ПВО, подразделениям РЭБ", - заявил президент.
Отдельно Зеленский подчеркнул важность внутренней устойчивости, усиления защиты государства и стабильной поддержки Украины со стороны международных партнеров, в частности через скоординированную дипломатию ради достижения мира.
В ночь на 10 января Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив баллистическую ракету "Искандер-М" и 121 ударный дрон с разных направлений. Силы ПВО уничтожили 94 беспилотника. Под ударом оказался Кривой Рог - повреждены объекты инфраструктуры, ранения получили два человека.
В результате обстрелов часть микрорайонов Саксаганского и Покровского районов города осталась без электроснабжения. Аварийные службы работали в течение ночи и продолжили восстановительные работы днем.
Вечером 10 января дроновой атаке подверглась Лозовая на Харьковщине: повреждены жилые дома и критическая инфраструктура, ранен мужчина. Взрывы также раздавались в Харькове, а в Одесской области российские войска ударили по портовой инфраструктуре, что привело к пожару.
Из-за ударов по энергетическим объектам без света остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах. Самая сложная ситуация зафиксирована на Днепропетровщине, в Киевской области и Киеве. Только на Днепропетровщине было обесточено более 130 тысяч абонентов, а больницы перевели на автономное питание.
Утром 11 января Россия снова атаковала Украину, запустив 154 ударных дрона. Большинство из них было сбито силами ПВО, однако зафиксировано попадание 22 беспилотников на 18 локациях, а также падение обломков в двух районах.
А в ночь на 9 января Россия нанесла удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности. Впоследствии применение российской ракеты "Орешник" подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.