Росія атакувала Україну понад 150 дронами з різних напрямків: скільки збила ППО
У ніч на 11 січня Росія атакувала Україну 154 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За інформацією військових, з 18:30 10 січня до ранку 11 січня росіяни атакували 154 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 110 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.
Обстріли України
Нагадаємо, у ніч на 10 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 121 ударним дроном з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 94 ворожі безпілотники.
Зокрема, російські війська здійснили чергову атаку по Кривому Рогу, завдавши ударів по кількох об’єктах інфраструктури.
Через нічний обстріл без електроенергії залишаються окремі мікрорайони Саксаганського та частини Покровського району. Аварійно-відновлювальні роботи тривали всю ніч і наразі продовжуються.
Внаслідок обстрілу поранено двох людей, один із них перебуває у стані середньої тяжкості.
Ввечері 10 січня місто Лозова Харківської області зазнало масованого удару ворога із застосуванням безпілотників типу "Герань". Пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру, один чоловік отримав поранення.
У Харкові вчора також лунали вибухи. Місцева влада повідомила про ураження одного з інфраструктурних об’єктів.
За даними місцевих пабліків, у місті було чути кілька потужних вибухів. Одночасно Повітряні сили ЗСУ попередили про існуючу ракетну небезпеку для Харківської області.
Також російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі в Одеській області. Пошкоджено порожній резервуар, сталося загоряння утеплювача.