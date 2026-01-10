Росія атакувала Україну "Іскандером" та понад 120 дронами: скільки збила ППО

У ніч на 10 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 121 ударним дроном з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 94 ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 9 січня до ранку 10 січня росіяни атакували однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області та 121 ударним дроном типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим. Близько 80 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.