Головна » Новини » Війна в Україні

У Дніпропетровській та Запорізькій областях масові відключення світла та води після атаки РФ

Середа 07 січня 2026 22:55
У Дніпропетровській та Запорізькій областях масові відключення світла та води після атаки РФ Фото: у двох областях блекаут через ворожу атаку (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У Дніпропетровський і Запорізькій областях після ворожого обстрілу повністю зникло світло. Людей просять зробити запаси води, розгортаються "пункти незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК, заяву голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука та очільника Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Поки що стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів. Якщо у вас вдома наразі є вода - зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено", - написав Лукашук.

В мережі пишуть, що у Дніпрі відсутні світло, вода, тепло, інтернет і зникає мобільний зв'язок.

У Запорізькій області водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів - критична інфраструктура функціонує.

"Через ворожу атаку по Україні, в тому числі і у Запорізькій області, діють обмеження електропостачання. Фахівці "Запоріжжяобленерго" працюють над відновленням і стабілізацією системи", - йдеться у заяві Федорова.

В області розгорнуті "пункти незламності". Обленерго, комунальні служби, ДСНС та профільні підрозділи працюють у посиленому режимі.

Крім того, в обох регіонах триває повітряна тривога через загрозу ракетних ударів.

"Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, 7 січня росіяни завдали масованого удару по Кривому Рогу. Наразі відомо про вісьмох поранених внаслідок обстрілу. Серед них дві людини у тяжкому стані, вони знаходяться в операційній.

Крім того, сьогодні окупанти атакували один із підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу спалахнуло енергообладнання.

Запорізька область Дніпропетровська область Війна в Україні Відключеня світла
