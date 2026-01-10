ua en ru
Близько 14 ударів за дві години. РФ атакувала критичну інфраструктуру Лозової

Україна, Субота 10 січня 2026 18:53
UA EN RU
Близько 14 ударів за дві години. РФ атакувала критичну інфраструктуру Лозової Фото: РФ вдарила дронами по Лозовій Харківської області (t.me/Zelenskiy_Sergiy)
Автор: Сергій Козачук

Місто Лозова, Харківської області, 10 січня зазнала масованого удару ворога із застосуванням безпілотників типу "Герань". Пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру, один чоловік отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Telegram Харківської обласної прокуратури.

Місто Лозова 10 січня потрапило під масовану атаку ворога у період з 10:20 до 12:40. Ворог застосував безпілотники "Герань-2" та "Герань-3", зафіксовано близько 14 влучань.

Удари прийшлись по житлових будинках та критичній інфраструктурі міста.

"Правоохоронці продовжують документувати наслідки збройної агресії рф у регіоні", - повідомила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок атаки постраждав 38-річний чоловік, який отримав поранення.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Кожен факт влучання та пошкодження документується для подальшого притягнення до відповідальності", - зазначили в прокуратурі.

Фото: РФ вдарила дронами по Лозовій Харківської області (t.me/Zelenskiy_Sergiy)

Удари по Харкову

Нагадаємо, що в суботу, 10 січня, Харків знову сколихнули вибухи. Місцева влада повідомила про ураження одного з інфраструктурних об’єктів.

За даними місцевих пабліків, у місті було чути кілька потужних вибухів. Одночасно Повітряні сили ЗСУ попередили про існуючу ракетну небезпеку для Харківської області.

Харків практично щодня піддається атакам російських загарбників, які використовують ударні дрони, ракети та авіабомби.

Наприклад, ввечері 9 січня ворог завдав ракетного удару по Слобідському району. На щастя, обійшлося без постраждалих, але були пошкоджені бокси та автомобілі у гаражному кооперативі, а вибухова хвиля розбила вікна у сусідніх багатоповерхівках.

Раніше, 5 січня, Харків також зазнав серії ударів: під обстріл потрапив Слобідський район. Мер міста уточнив, що росіяни цілеспрямовано атакували енергетичну інфраструктуру.

