Росія чекала морозів, щоб вчинити свідомий терор проти українців, - Зеленський

У низці регіонів України після ударів РФ по критичній інфраструктурі залишається складна ситуація. Енергетики та ремонтні бригади цілодобово працюють над відновленням електро-, тепло- та водопостачання.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, відновлення нормального життя після постійних російських атак є титанічною, але вкрай важливою роботою. Зеленський подякував усім фахівцям, які залучені до ліквідації наслідків ударів.

Він також розповів, що лише за минулий тиждень Росія застосувала проти України майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет різних типів, зокрема балістичних і крилатих.

Удари, за його словами, спрямовувалися по об’єктах, які не мають військового значення, зокрема по енергетиці та житлових будинках.

"Вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей. Дякую нашим мобільним вогневим групам, які щоночі, які щодня захищають Україну від цих атак, усім нашим іншим воїнам підрозділів ППО, підрозділам РЕБ", - заявив президент.

Окремо Зеленський підкреслив важливість внутрішньої стійкості, посилення захисту держави та стабільної підтримки України з боку міжнародних партнерів, зокрема через скоординовану дипломатію заради досягнення миру.