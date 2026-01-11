Россия ждала морозов, чтобы совершить сознательный террор против украинцев, - Зеленский

В ряде регионов Украины после ударов РФ по критической инфраструктуре остается сложная ситуация. Энергетики и ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением электро-, тепло- и водоснабжения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, восстановление нормальной жизни после постоянных российских атак является титанической, но крайне важной работой. Зеленский поблагодарил всех специалистов, которые привлечены к ликвидации последствий ударов.

Он также рассказал, что только за прошедшую неделю Россия применила против Украины почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов, в том числе баллистических и крылатых.

Удары, по его словам, направлялись по объектам, которые не имеют военного значения, в частности по энергетике и жилым домам.

"Они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для наших людей. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей. Спасибо нашим мобильным огневым группам, которые каждую ночь, которые ежедневно защищают Украину от этих атак, всем нашим другим воинам подразделений ПВО, подразделениям РЭБ", - заявил президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность внутренней устойчивости, усиления защиты государства и стабильной поддержки Украины со стороны международных партнеров, в частности через скоординированную дипломатию ради достижения мира.