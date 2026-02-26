Трамп хоче закінчити війну в Україні за місяць: Axios про деталі розмови із Зеленським
Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив, що хоче домогтися завершення війни в Україні за місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як зазначає видання, 30-хвилинна розмова стала першим спілкуванням Трампа і Зеленського після їхньої зустрічі в Давосі наприкінці січня. Три джерела кажуть, що переговори були дуже доброзичливими і позитивними.
За словами українського чиновника і ще одного джерела, Зеленський подякував Трампу за всю надану допомогу і сказав, що тільки Трамп може змусити главу Кремля Володимира Путіна припинити війну.
"Потім Зеленський сказав, що сподівається на закінчення війни цього року, на що Трамп відповів, що війна триває занадто довго, і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць", - розповіло джерело.
Також одним із питань, які обговорювали Зеленський і Трамп, був можливий тристоронній саміт лідерів.
Розмова відбулася наступного дня після четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну і за день до зустрічі посланців Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з переговорною командою Зеленського в Женеві. Причому Кушнер і Віткофф теж брали участь у телефонній розмові.
За словами джерела, знайомого із ситуацією, посланник Путіна Кирило Дмитрієв теж може перебувати в четвер у Женеві для окремих переговорів з американськими посланцями.
Мирні переговори
Нагадаємо, що з початку 2026 року пройшло вже цілих три раунди мирних переговорів між Україною, США і Росією.
Виходячи із заяв, за підсумками зустрічі сторони сторони змогли досягти прогресу у військовій частині переговорів. Йдеться про принципи роботи моніторингової місії в разі припинення вогню.
Однак, за даними Axios, політична частина зайшла в глухий кут через позиції, які озвучив глава російської делегації Володимир Мединський. Що саме він сказав, не уточнюється, але як відомо, Росія, як і раніше, вимагає "подарувати" їй Донбас.
До речі, Зеленський нещодавно сказав, що США займають схожу позицію і вимагають від України вийти з Донбасу, щоб "швидко закінчити війну".
Зазначимо, що сьогодні, 26 лютого, в Женеві запланована зустріч Віткоффа і секретаря РНБО Рустема Умерова. Тобто, буде зустріч без росіян. І вже після цієї зустрічі, орієнтовно в березні, може бути ще один раунд тристоронніх переговорів із російською стороною.