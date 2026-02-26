ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Трамп хоче закінчити війну в Україні за місяць: Axios про деталі розмови із Зеленським

Четвер 26 лютого 2026 01:06
UA EN RU
Трамп хоче закінчити війну в Україні за місяць: Axios про деталі розмови із Зеленським Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив, що хоче домогтися завершення війни в Україні за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Читайте також: Зеленський розкрив деталі нових переговорів: спочатку США, потім Росія

Як зазначає видання, 30-хвилинна розмова стала першим спілкуванням Трампа і Зеленського після їхньої зустрічі в Давосі наприкінці січня. Три джерела кажуть, що переговори були дуже доброзичливими і позитивними.

За словами українського чиновника і ще одного джерела, Зеленський подякував Трампу за всю надану допомогу і сказав, що тільки Трамп може змусити главу Кремля Володимира Путіна припинити війну.

"Потім Зеленський сказав, що сподівається на закінчення війни цього року, на що Трамп відповів, що війна триває занадто довго, і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць", - розповіло джерело.

Також одним із питань, які обговорювали Зеленський і Трамп, був можливий тристоронній саміт лідерів.

Розмова відбулася наступного дня після четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну і за день до зустрічі посланців Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з переговорною командою Зеленського в Женеві. Причому Кушнер і Віткофф теж брали участь у телефонній розмові.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, посланник Путіна Кирило Дмитрієв теж може перебувати в четвер у Женеві для окремих переговорів з американськими посланцями.

Мирні переговори

Нагадаємо, що з початку 2026 року пройшло вже цілих три раунди мирних переговорів між Україною, США і Росією.

Виходячи із заяв, за підсумками зустрічі сторони сторони змогли досягти прогресу у військовій частині переговорів. Йдеться про принципи роботи моніторингової місії в разі припинення вогню.

Однак, за даними Axios, політична частина зайшла в глухий кут через позиції, які озвучив глава російської делегації Володимир Мединський. Що саме він сказав, не уточнюється, але як відомо, Росія, як і раніше, вимагає "подарувати" їй Донбас.

До речі, Зеленський нещодавно сказав, що США займають схожу позицію і вимагають від України вийти з Донбасу, щоб "швидко закінчити війну".

Зазначимо, що сьогодні, 26 лютого, в Женеві запланована зустріч Віткоффа і секретаря РНБО Рустема Умерова. Тобто, буде зустріч без росіян. І вже після цієї зустрічі, орієнтовно в березні, може бути ще один раунд тристоронніх переговорів із російською стороною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
Новини
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ