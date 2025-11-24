Росія атакувала Одесу дронами: частина міста залишилася без світла

Російські окупанти сьогодні, 24 листопада, ввечері вдарили по Одесі. Унаслідок атаки є проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram .

"Також на деяких маршрутах є перебої в русі електротранспорту. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків", - додав начальник МВА.

Він звернув увагу, що пункти незламності відкриті для відвідування в цілодобовому режимі.

За словами Лисака, внаслідок російської атаки в кількох районах Одеси зникло світло. На цьому тлі працює міський оперативний штаб.

Атаки на Одесу

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ ще близько 18:40 повідомляли про те, що в районі Одеси помітили російські ударні дрони.

Потім місцеві жителі почули вибухи. У мережі з'явилася інформація про те, що над містом після атаки здійнявся дим.

До слова, російські війська вночі 24 листопада завдали удару дронами по портовій інфраструктурі Одеської області, пошкодивши обладнання та спричинивши пожежу на одному із суден.

Пожежу на неексплуатованому судні ліквідували рятувальники. За даними влади, інформації про загиблих і постраждалих не було.

Також окупанти вночі 23 листопада атакували дронами Одеську область, включно з окремими районами Одеси. Унаслідок ударів виникли пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі.

Пожежі були ліквідовані пожежниками, постраждалих і загиблих не було.

До слова, 20 листопада голова "Укренерго" Віталій Зайченко заявив про те, що в Одеській області одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням.