Россия атаковала Одессу дронами: часть города осталась без света

Российские оккупанты сегодня, 24 ноября, вечером ударили по Одессе. В результате атаки есть проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в Telegram .

"Также на некоторых маршрутах есть перебои в движении электротранспорта. Соответствующие службы работают над устранением последствий", - добавил начальник ГВА.

Он обратил внимание, что пункты несокрушимости открыты для посещения в круглосуточном режиме.

По словам Лысака, в результате российской атаки в нескольких районах Одессы пропал свет. На этом фоне работает городской оперативный штаб.

Атаки на Одессу

Напомним, Воздушные силы ВСУ еще около 18:40 сообщали о том, что в районе Одессы заметили российские ударные дроны.

Затем местные жители услышали взрывы. В сети появилась информация о том, что над городом после атаки поднялся дым.

К слову, российские войска ночью 24 ноября нанесли удар дронами по портовой инфраструктуре Одесской области, повредив оборудование и вызвав пожар на одном из судов.

Пожар на неэксплуатируемом судне был ликвидирован спасателями. По данным властей, информации о погибших и пострадавших не было.

Также оккупанты ночью 23 ноября атаковали дронами Одесскую область, включая отдельные районы Одессы. В результате ударов возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании.

Пожары были ликвидированы пожарными, пострадавших и погибших не было.

К слову, 20 ноября глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил о том, что в Одесской области одна из самых сложных ситуаций с электроснабжением.