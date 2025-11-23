ua en ru
Нд, 23 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни атакували Одеську область: виникли пожежі на енергооб'єктах

Одеська область, Неділя 23 листопада 2025 09:25
UA EN RU
Росіяни атакували Одеську область: виникли пожежі на енергооб'єктах Фото: росіяни атакували енергооб'єкти в Одеській області (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 23 листопада вкотре атакували дронами Одеську область. Виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, під атакою опинилися як окремі райони області, так і саме місто Одеса.


Фото: наслідки атаки РФ у Одеській області (ДСНС)

Внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі, які вогнеборці оперативно ліквідували.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Обстріл України 23 листопада

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на 23 листопада Росія атакувала Україну, застосувавши 98 ударних безпілотників. Силам ППО вдалося збити 69 ворожих дронів.

Водночас зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 12 локаціях.

Зокрема, росіяни атакували Дніпро та область ударними безпілотниками. Відомо про пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі.

Внаслідок удару по Дніпру постраждали 14 осіб, серед них - дитина 11 років.

Окрім цього, внаслідок російського удару зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й 6 автомобілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні Атака дронів
Новини
Росія вночі запустила по Україні майже сотню дронів: як відпрацювала ППО
Росія вночі запустила по Україні майже сотню дронів: як відпрацювала ППО
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті