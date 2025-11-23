Росіяни атакували Одеську область: виникли пожежі на енергооб'єктах
Російські війська в ніч на 23 листопада вкотре атакували дронами Одеську область. Виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За даними ДСНС, під атакою опинилися як окремі райони області, так і саме місто Одеса.
Фото: наслідки атаки РФ у Одеській області (ДСНС)
Внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі, які вогнеборці оперативно ліквідували.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
Обстріл України 23 листопада
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на 23 листопада Росія атакувала Україну, застосувавши 98 ударних безпілотників. Силам ППО вдалося збити 69 ворожих дронів.
Водночас зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 12 локаціях.
Зокрема, росіяни атакували Дніпро та область ударними безпілотниками. Відомо про пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі.
Внаслідок удару по Дніпру постраждали 14 осіб, серед них - дитина 11 років.
Окрім цього, внаслідок російського удару зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й 6 автомобілів.