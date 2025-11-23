Росіяни атакували Одеську область: виникли пожежі на енергооб'єктах

Російські війська в ніч на 23 листопада вкотре атакували дронами Одеську область. Виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

За даними ДСНС, під атакою опинилися як окремі райони області, так і саме місто Одеса.





Фото: наслідки атаки РФ у Одеській області (ДСНС)

Внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі, які вогнеборці оперативно ліквідували.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.